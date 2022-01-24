Memur ve memur emeklisi maaşları Ocak ayında TÜİK tarafından açıklanan 6 aylık enflasyon oranı ve toplu sözleşme farkı ilave edilerek zamlandı. Ancak Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile memur ve memur emeklilerine ek zam yapıldı. Kararnamenin yer aldığı yasa teklifi TBMM'de onaylanıp Resmi Gazete'de yayınlarak yasalaştı. Ancak memur ve memur emeklileri maaşlarını düzenleme öncesinde aldıkları için zamlar ek zam Ocak ayı maaşlarına yansımadı. Peki, ek zam maaşlara ne zaman yansıyacak? İşte Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından ilan edilen memur ve emekli memur ek zam farkı ödeme takvimi ile ilgili detaylar...