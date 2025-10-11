Müjde Ar: Sizi kovduracağım

Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Türk Sineması'nın usta isimlerinden Müjde Ar, önceki gün Etiler'de görüntülendi. Bir dekorasyon mağazasında objektiflere yansıyan oyuncu, gazetecilere tepki gösterdi.

Geçtiğimiz aylarda yine aynı yerde kendisini çeken muhabirlere fiziksel saldırıda bulunan ve sözlü hakaret eden Ar, çıkışta kendisini bekleyen gazetecilere; "Ben çekilmek istemiyorum, etrafımı 10 erkek sarmayın. Böyle şeylere alışkın değilim, buranın sahibini arayacağım" dedi.

Gazetecilerin; "Neden arayacaksınız?" sorusuna yanıt veren Müjde Ar; "Buranın sahibi 'bir daha seni burada çeken gazetecileri buradan kovacağım' diye söz verdi. Şimdi onu arayacağım ve sizleri şikâyet edeceğim" dedi.

Telefonuna sarılan oyuncu, tüm aramalarına rağmen AVM'nin sahiplerine ulaşamadı. Bir süre daha tepki gösteren oyuncu; "Bir daha beni çekmenizi istemiyorum, böyle kaç tane erkek benim etrafımı sarmayın. Sizin yüzünüzden alışveriş yapamıyorum, sizden rahatsız oluyorum" diyerek, oradan ayrıldı.