Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Müjdat Gezen, emniyette ifade verdi - Magazin haberleri

        Müjdat Gezen, emniyette ifade verdi

        Kendisine ait YouTube kanalında kullandığı ifadeler nedeniyle 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan hakkında soruşturma başlatılan sanatçı Müjdat Gezen, İstanbul Emniyeti Güvenlik Şube Müdürlüğü'nde ifade verdi. Gezen'in, "Sözlerim espri amacıyla söylenmiştir" dediği öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.08.2025 - 18:44 Güncelleme: 19.08.2025 - 18:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Emniyette ifade verdi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, tiyatro sanatçısı Müjdat Gezen hakkında, 'Müjdat Gezen ile Bizim Ev' adlı YouTube programında kullandığı ifadeler nedeniyle soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Gezen, avukatıyla birlikte İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesinde bulunan Güvenlik Şube Müdürlüğü'ne giderek ifade verdi.

        "BURADAKİ İFADEM ÜLKEMİN KADININI YÜCELTMEK İÇİNDİR"

        REKLAM

        Gezen’in emniyetteki ifadesinde şunları söylediği öğrenildi; "Müjdat Gezen ile Bizim Ev' isimli YouTube kanalı bana aittir. Soruşturmaya konu olan bölümdeki sözlerim espri amacıyla söylenmiştir. Bu ifadelerin halkı belli bir kesime karşı kışkırtıcı ya da aşağılayıcı hiçbir yönü yoktur. Programda geçen, 'Müslümanlarda bir adet vardır, biri öldüğü zaman annesinin adı ile gömülür, bilir misiniz sebebini? Çünkü Anadolu’da çok sevdiğim bir söz vardır; 'Anan mutlaka anandır, baban belki babandır, doğru değil mi ama garanti' ifadem aslında Peygamberimiz Hz. Muhammed'in söylediği, 'Cennet annelerin ayakları altındadır' sözünün şaka yollu bir anlatımıdır. Buradaki ifadem ülkemin kadınını yüceltmek içindir. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum."

        Gezen, ifadesini verdikten sonra avukatıyla birlikte emniyetten ayrıldı.

        Fotoğraflar: AA, DepoPhoto

        ÖNERİLEN VİDEO

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kore'den 75 yıl sonra gelen 4 şehit
        Kore'den 75 yıl sonra gelen 4 şehit
        Trump'tan Putin'e mesaj: Umarım makul olur
        Trump'tan Putin'e mesaj: Umarım makul olur
        Beşiktaş'tan yerli harekatı! 2 isim daha gündemde...
        Beşiktaş'tan yerli harekatı! 2 isim daha gündemde...
        19 Ağustos 2025: Bugün ne oldu?
        19 Ağustos 2025: Bugün ne oldu?
        Öldürdüğü kocasını 9 ay küvette sakladı!
        Öldürdüğü kocasını 9 ay küvette sakladı!
        "Çocuğun kendisinden olduğuna inanmadı"
        "Çocuğun kendisinden olduğuna inanmadı"
        "Nice'i tercih ederdim"
        "Nice'i tercih ederdim"
        5G için geri sayım “2026'da sinyal almaya başlayacağız”
        5G için geri sayım “2026'da sinyal almaya başlayacağız”
        Bahçeli'den Özel'e: Hezeyanname
        Bahçeli'den Özel'e: Hezeyanname
        Bu semboller yoksa geri bırakın
        Bu semboller yoksa geri bırakın
        Gürültü avcısı trafik kameraları devrede!
        Gürültü avcısı trafik kameraları devrede!
        Spotify masaya oturdu
        Spotify masaya oturdu
        Montella'ya isim aranıyor!
        Montella'ya isim aranıyor!
        Maduro harekete geçti: 4,5 milyonu aşkın milisi konuşlandıracak
        Maduro harekete geçti: 4,5 milyonu aşkın milisi konuşlandıracak
        Trump'ın taahhüt ettiği 'güvenlik garantisi' nedir?
        Trump'ın taahhüt ettiği 'güvenlik garantisi' nedir?
        Dorgeles Nene, Fenerbahçe için İstanbul'da!
        Dorgeles Nene, Fenerbahçe için İstanbul'da!
        Beyaz Saray'da yaşanan en tuhaf 5 an
        Beyaz Saray'da yaşanan en tuhaf 5 an
        Uyumadan önce bunları yemeyin!
        Uyumadan önce bunları yemeyin!
        Pirinç hakkında 10 ilginç gerçek!
        Pirinç hakkında 10 ilginç gerçek!
        TÜİK'in 'Sosyoekonomik Seviye' raporunda dikkat çeken sonuçlar
        TÜİK'in 'Sosyoekonomik Seviye' raporunda dikkat çeken sonuçlar
        Habertürk Anasayfa