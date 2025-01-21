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        Haberler Kültür-Sanat Muhteşem Süleyman operası sanatseverlerle buluştu

        Muhteşem Süleyman operası sanatseverlerle buluştu

        Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), Muhteşem Süleyman operasını sahneye koydu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2025 - 09:30 Güncelleme: 21.01.2025 - 09:30
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        Muhteşem Süleyman operası sanatseverlerle buluştu
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        Bestesi Tevfik Akbaşlı'ya, librettosu Işık Noyan'a ait Muhteşem Süleyman operası, Şahan Gürkan rejisörlüğünde Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Sahnesi'nde izleyicinin beğenisine sunuldu.

        İki perdelik eserde Canan Ünal başkemancı, Patrick David Murray ve Kıvanç Tepe ise orkestra şefleri olarak yer aldı. Koro şefliğini ise yine Kıvanç Tepe üstlendi.

        Operanın dekor tasarımı Hakkı Kandır, kostüm tasarımı Gülnur Çağlayan Tuluk, ışık tasarımı Oğuz Murat Yılmaz, koreografisi Görkem Cengiz, video projeksiyonu ise Ahmet Şeren imzasını taşıyor.

        Eser, Osmanlı İmparatorluğu'nun 10. padişahı Kanuni Sultan Süleyman'ın zekası, bilim ve sanata olan düşkünlüğü, askeri başarılarıyla Osmanlı'yı daha da güçlendirirken devletin devamlılığı ve otoritenin korunması için çok zor kararlar vermek zorunda kalmasını ele alıyor.

        Opera, sanatseverlerden ilgi gördü.

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        #Muhteşem Süleyman Operası
        #Samsun Devlet Opera ve Balesi
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