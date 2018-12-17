Muhteşem İkili 8. yeni bölümü ile Perşembe akşamı Kanal D ekranlarına gelecek. Barca ve MKC zor zamanlar geçiriyor. Barca ve MKC, Yüksel müdürün başına gelenlerden kendilerini sorumlu tutarlar. Bunca zaman boyunca yaşadıkları sıkıntılar ikiliyi zor bir dönemece sokar. İşte, Muhteşem İkili 8. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm özeti...

MUHTEŞEM İKİLİ 8. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Yüksel Müdürü kurtarmaya çalışan ikili kaldıkları zor durum karşısında geçmişlerini ve kendilerini sorgulamaya başlıyorlar.

MUHTEŞEM İKİLİ SON BÖLÜM ÖZETİ

Barca ve MKC, hem içeriden (Ahsen), hem de dışarıdan (Fişek Ekrem) ablukaya alınıyor!

Barca ve MKC'nin polis kolejinden arkadaşları olan Ahsen ortaya çıkıyor; fakat, başka bir kimlikle... Geçmişte yaşanan talihsiz bir olay yüzünden öfke duyduğu Barca ve MKC'den öc almak için geldiği İstanbul'da ikilimizin de içinde olduğu Özel Birime atanır. Barca ve MKC onu tanıyamaz; çünkü, Ahsen hem estetik ameliyat geçirerek yüzünü değiştirmiş, hem de ismini Ela olarak değiştirmiştir. Muhteşem ikilimiz kendilerini bekleyen tehlikenin farkında olmadan yeni ekip arkadaşıyla çalışmaya başlarlar.

Yüksel Müdür, mafya babası Fişek Ekrem tarafından esir alınır. Amacı, işlerini baltalayan Barca ve MKC'yi ayağına kadar getirip onları yok etmektir. Müdürlerinin yakalandığını öğrenen ikilimiz hemen harekete geçer. Yüksel Müdürü kurtarmak için Ekrem'in verdiği adrese giderler. Gittikleri adreste onları kötü bir sürpriz beklemektedir.

Muhteşem İkili 8. yeni bölümü ile Perşembe akşamı saat 20.00'da Kanal D ekranlarına gelecek.