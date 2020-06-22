Harvey Keitel, Helen Mirren, Taylor Hackford ve John Savage, Uluslararası Göç Filmleri Festivali'ne övgüler yağdırdı. Ünlü yıldızlar, gönderdikleri videolarla festivali düzenleyen İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'ne teşekkür etti

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14 - 21 Haziran arasında 30 ülkeden, 45 filmin gösterildiği Uluslararası Göç Filmleri ustalık sınıfları, atölyeler, konserler ve son teknolojilerin kullanıldığı yeni nesil sergileriyle dünyada yaklaşık 30 milyon izleyiciye ulaşmayı başardı. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın destekleriyle düzenlenen festival için Hollywood'un ünlüleri görüşlerini paylaştı.

Harvey Keitel: Göçle ilgili bir festival düzenledikleri için Göç İdaresi'ne tebriklerimi iletiyorum. Muhteşem bir fırsat sundunuz, teşekkürler.

Helen Mirren: Göç en temel insan hikâyelerini beraberinde getirir.

Taylor Hackford: Kültürler hareket eder, değişir ve zenginleşir. Bu yüzden Uluslararası Göç Filmleri Festivali harika bir fikir.

John Savage: F. Murray Abraham'dan bir mesaj aldım. Kendisi müthiş bir karakter. Türkiye'de göçmenlikle ilgili düzenlenen bir film festivali için çalıştığını, festivale başkanlık ettiğini söyledi. Gerçekten etkilendim. Festivaller, küçük bir alanda çok önemli sonuçlar elde edebilirler. Umarım biz de Türkiye'nin ortaya koyduğu bu inanılmaz çabayı desteklemenin yollarını bulabiliriz.