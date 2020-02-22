Gerçek adı Aysel Kısa Akbaş olan ve bir dönemin ünlü oyuncuları arasında yer alan Muhterem Nur, hastaneye kaldırıldı.

Nur'un, Beylikdüzü'ndeki özel bir hastanede organ yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü öğrenildi.

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