Muhterem İnce AYM üyesi oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa Mahkemesi yeni üyesi Muhterem İnce'nin yemin törenine katıldı.

Programda, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan ve bakanlar yer aldı.

Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilen Muhterem İnce için AYM Yüce Divan Salonunda yemin töreni düzenlendi. Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, programda konuşma yaptı.

Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilen Muhterem İnce için AYM Yüce Divan Salonu'nda yemin töreni düzenlendi. Öz geçmişi okunan yeni üye İnce, yemin etti.

Muhterem İnce’ye cübbesi Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Zühtü Arslan tarafından giydirildi.