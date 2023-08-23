Muhtemelen hiç duymadınız! Efsane çizgi film karakterleri gerçek insanlardan esinlenildiğini biliyor muydunuz?

Batman'den Harley Quinn: Animasyon Dizisi (Arleen Sorkin)

Belki de Harley Quinn'in çok enerjik ve "çılgın" bir karakter olduğu ve kesinlikle birisinin çılgın hayal gücünün bir ürünü olduğu düşünüldüğünde bu daha az bilinen bir gerçektir, ancak Dr. Harleen Frances Quinzel aslında birinden ilham aldı (ve seslendirdi!) gerçek hayattaki kişi. Sorkin, karakterin yaratıcısı Paul Dini'nin Joker'in yardımcısını ilk kez nasıl tasarladığını anlattı. "Aslında Paul ve ben Emerson'daki üniversiteden beri arkadaşız. Bir gün evde Days of Our Lives'ı (Sorkin'in rol aldığı bir dizi) izliyordu. Benim saray soytarısı olduğum bir rüya sahnesi çektik ve bana şöyle dedi: Harley için ilham kaynağı buydu. Paul beni aradı ve 'Bu karakteri canlandırmak ister misin?' dedi. Evet dedim ve buraya geldim! Onu oynamak için doğmuşum." dedi Sorkin.