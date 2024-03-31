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        Haberler Gündem Muhtarlık seçim sonuçları nasıl, nereden öğrenilir? 2024 Muhtarlık mahalle ve köy seçim sonuçları açıklandı mı?

        Muhtarlık seçim sonuçları 2024: Muhtarlık seçim sonuçları nasıl, nereden öğrenilir?

        Türkiye, 31 Mart Pazar günü yerel seçimler kapsamında sandık başına gitti. Saat 07.00'de başlayan oy verme süreci 17.00'de sona erdi. Yayın yasağının kalkmasının ardından yerel seçim sonuçları seçmenlerin erişimine sunuldu. Yaşanan bu gelişme, "Muhtarlık seçim sonuçları nereden öğrenilir? Muhtarlık mahalle ve köy seçim sonuçları açıklandı mı?" sorularını beraberinde getirdi. İşte muhtarlık sonucu sorgulama ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.03.2024 - 21:52 Güncelleme: 01.04.2024 - 00:34
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        • 1

          Oy verme sürecinin sona ermesinin ardından, yerel seçimde oy sayım süreci başladı. Seçim sonuçlarına göre il ve ilçelerde belediye başkan adayları kadar, mahalle ve köylerde hangi muhtarın kazandığı merak konusu oldu. Peki, "Muhtarlık seçim sonuçları nereden öğrenilir? Muhtarlık mahalle ve köy seçim sonuçları açıklandı mı?" İşte muhtarlık seçim sonuçlarına ilişkin tüm merak edilen soruların yanıtı...

          GENEL SEÇİM SONUÇLARI CANLI TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 2

          MUHTARLIK SEÇİM SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

          Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre oy kullandığınız sandıkta hangi parti ne kadar oy aldığını görebilirsiniz.

          GENEL SEÇİM SONUÇLARI CANLI TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 3

          MUHTAR MAZBATASI NASIL ALINIR?

          Madde 25 - Oyların sınıflanması yapıldıktan sonra seçim komisyonu tarafından bir mazbata yapılarak yerin en büyük mülkiye memurluğuna verilir. Bu mazbatada:

          Seçimin başlama ve bitme tarihi,

          Sandığın ne zaman ve kimlerin önünde açıldığı,

          Oy pusulalarının kaç tane çıktığı ve seçim defterindeki adların kaç tanesinin karşısına imza veya işaret konulmuş ve kaç adın karşısı boş kalmış olduğu,

        • 4

          Oy pusulalarından kaç tanesi ne sebeple geçer sayılmadığı,

          Geçer sayılan oy pusulalarının sınıflanması sonucunda hangi adların en çoktan en aza doğru kaç oy kazandığı (muhtarlık için ayrı, ihtiyar kurulu üyeliği için ayrı)

        • 5

          Muhtarlığa, asıl ve yedek üyeliklere kimlerin ayrıldığı,

          Seçimin kanuna aykırı yapıldığı mahalle halkından biri tarafından haber verilir veya ileri sürülürse bunun neden ibaret olduğu, gösterilir.

        • 6

          2024 MUHTAR MAAŞI NE KADAR?

          Köy ve mahalle muhtarlarının normal ödeneği bu yılın ilk yarısında aylık 11.223 TL brüt ödenek verilecek. Bu tutardan sadece 84 lira damga vergisi kesilecek. Ödenek tutarı net asgari ücretin altında olduğu için aradaki fark ayrıca ödenecek. Muhtarlar bu yıl 17.002 TL maaş alacaklar.

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