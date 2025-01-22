Kütahya Muhtarlar Derneği Başkanı İsmail Arı, mahalle muhtarlarıyla birlikte sabıka kaydı bulunan ve bu nedenle iş bulmakta zorlanan vatandaşların istihdamına destek olmak ve tekrar topluma kazandırmak hedefiyle "Bir el de sen tut" projesi geliştirdi.

Projeye ilişkin açıklamada bulunan İsmail Sarı, "Bu projemizi mahallelerde gezinirken, muhtarlarımızla beraber geliştirdik. Muhtarlarımız her zaman vatandaşımızın sesi, sorunlarını çözmek için uğraşan bireylerdir. Mahallelerimizde bazı vatandaşlar, sabıka kaydı nedeniyle iş bulamıyorlar ve mağdur oluyorlar. Tabii ki biz işveren değiliz, ama bu durum bizi üzüyor ve çözüm üretmek istiyoruz. Bu nedenle, durumu valimize ve İş Kurumu müdürümüze ilettik. İş Kurumu müdürümüz, bu vatandaşlarımızı kayıt altına alarak fabrikalar ve çeşitli iş yerlerinde değerlendirebileceklerini ifade etti" dedi.

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Başkan Arı, bu girişimin hem bireylere hem de topluma büyük fayda sağlayacağını belirterek, "İş Kurumu'na kayıt olan vatandaşlarımız, işverenlerin desteğiyle uygun pozisyonlarda çalışacak. İşverenlerimiz bu kişilere iş vererek hem onların hem de ailelerinin hayatını değiştirecek. Bu büyük bir iyilik ve topluma önemli bir katkıdır. İşverenlerimize teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Proje ile, sabıka kaydı nedeniyle yaşanan mağduriyetleri ortadan kaldırması ve çoğu evli ve genç olan vatandaşların tekrar topluma kazandırılması bekleniyor.