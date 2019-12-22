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Trabzon'un Araklı ilçesinde yaşanan olayda aralarında daha önceden husumet olduğu öğrenilen bir kişi Gümüşhane Alçakdere Mahallesi Muhtarı Beyler Bal'ı ilçe emniyet müdürlüğünü arka sokağında silahla başından vurdu.

Habertürk'ten Enis Yıldırım'ın haberine göre, muhtar Bal, uğradığı silahlı saldırı sonucu olay yerinde hayatını kaybetti. Bu arada polis, kaçan cinayet şüphelisini arama çalışmalarına başladı.