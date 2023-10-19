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        Haberler Gündem 3. Sayfa Muhtar, "Muhtarlar Günü"nde öldü

        Batman'da köy muhtarı, "Muhtarlar Günü"nde hayatını kaybetti

        Batman'da köy muhtarı Osman Gelir, "Muhtarlar Günü"nde geçirdiği kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan Gelir, müdahaleye rağmen kurtarılamadı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.10.2023 - 11:47 Güncelleme: 19.10.2023 - 11:47
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        Muhtar, "Muhtarlar Günü"nde öldü
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        Batman'ın Gercüş ilçesine bağlı Dereiçi köyü muhtarı Osman Gelir (55), gece saatlerinde rahatsızlanınca yakınları durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

        Eve gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Gelir'in kalp krizi geçirdiği belirlendi. Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Gelir, doktorların tüm müdahalesine rağmen sabah saatlerinde yaşamını yitirdi.

        "Muhtarlar Günü"nde vefat eden Gelir'in cenazesi, yakınlarına teslim edilerek Batman'da toprağa verildi.

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