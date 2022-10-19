Muhtar, Muhtarlar Günü'nde katil oldu

Çanakkale'de bir köy muhtarı, Muhtarlar Günü'nde katil oldu - Güncel haberler

DHA

Çanakkale'de, köy muhtarı Emin Baynar (50), yemek masasında tartıştığı Hasan Umut Durmaz'ı (28) tabancayla öldürdü.

Olay, saat 03.00 sıralarında ilçedeki bir restoranda meydana geldi. Alkollü olduğu iddia edilen Ezine ilçesi Mecidiye köyü muhtarı Emin Baynar ile aynı masada yemek yediği Hasan Umut Durmaz (28) arasında tartışma çıktı.

TABANCAYLA 3 EL ATEŞ ETTİ

Tartışma sırasında Baynar, yanındaki tabancasıyla 3 el ateş ederek Durmaz'ı göğsünden vurdu. Durmaz kanlar içinde yere yığılırken, ihbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Durmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Hasan Umut Durmaz'ın cansız bedeni, Ezine Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Polis ekiplerince yakalanıp gözaltına alınan Emin Baynar, emniyete götürüldü.