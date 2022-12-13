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Kan izli aracına 2 kilometre uzakta bulundu! Kayıp muhtarın ölümünde 2 gözaltı

Artvin'de, yol kenarında bulunan ve kan izlerine rastlanılan hasarlı kamyonetin kayıp sürücüsü, Tepeköy muhtarı Murat Altun'un cansız bedenine ulaşıldı. Altun, aracına 2 kilometre uzaklıkta bulunurken, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı

Giriş: 13.12.2022 - 13:15 | Güncelleme: ABONE OL
Artvin Tepeköy'de muhtarın kan izli aracı 2 kilometre uzakta bulundu
DHA

Artvin'de Tepeköy muhtarı Murat Altun (44), kan izli aracına yakın yerde ölü bulunurken, 2 kişi gözaltına alındı.

Şavşat ilçesine bağlı Tepeköy yolu kenarındaki tepenin eteğinde, dün öğle saatlerinde, hasarlı kamyoneti görenler, jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, kamyonetin Tepeköy köyü muhtarı Murat Altun'a ait olduğunu belirledi.

CANSIZ BEDENİ 2 KİLOMETRE UZAKTA BULUNDU

Kamyonette yapılan aramada, Altun'a ait tabanca ile cep telefonu bulundu ayrıca kan izleri görüldü. Çevrede yapılan incelemede Altun'dan ize rastlamayan ekipler, arama çalışma başlattı. Aramalar sonucu gece araca 2 kilometre uzaklıkta, köye bağlı Gobat mevkisinde Murat Altun'un cansız bedenine ulaşıldı.

SON GÖRÜŞTÜĞÜ 2 KİŞİ GÖZALTINDA

Altun'un cesedi, savcılık incelemesi sonrası otopsi için hastane morguna götürüldü. Jandarma ekiplerince genişletilen soruşturmada, muhtar Murat Altun'un en son birlikte olduğu tespit edilen, komşusu dahil 2 şüpheli ise gözaltına alındı.

Şüpheliler, sorgusu için İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürülürken, ekipler de köyde birçok kişinin ifadelerine başvurdu.

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