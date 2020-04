Muhtar hayırseverlerle ihtiyaç sahipleri arasında köprü oluyor - KAYSERİ

AA

Han Mahallesi'nde 6 yıldır muhtarlık yapan 45 yaşındaki Yakup Doğrusöz, hayırseverlerin kendisine ulaştırdığı yardımları, 65 yaş ve üstü ile ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırıyor.Doğrusöz, Kovid-19 nedeniyle sokağa çıkamayan yaşlı ve ihtiyaç sahiplerine öncelik vererek onların her türlü ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyor.Mahalle sakinlerinin emekli maaşını çeken, ilaçlarını alan, market ve pazar alışverişini yapan ve onları ihtiyaç halinde hastaneye götüren Doğrusöz, mahalledeki yaşlıların yardımına koşuyor.Doğrusöz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yerinde oturan değil, mahalleli ile iç içe, bütün sorunlarla ilgilenen bir muhtarlık süreci yürüttüğünü belirtti.Haftanın 7 günü yaşlıların ihtiyaçlarını gidermeye çalıştığını dile getiren Doğrusöz, 670 nüfuslu mahalledeki 65 yaş ve üzeri 44 ailenin alışverişini yaparak evlerine teslim ettiğini söyledi.İşini sevdiğini ve hizmet etmekten mutluluk duyduğunu aktaran Doğrusöz, şöyle devam etti:"Vatandaşa yardım etmeyi, ihtiyaçlarını gidermeyi, onlara yardım etmeyi seviyorum. Sosyal medyadan ve telefonla arayarak bana ulaşıyorlar. Ben de evlerine kadar ihtiyaçları neyse götürüyorum. Özellikle cumartesi ve pazar günlerinde vatandaşın ekmek ihtiyacını muhtarlık olarak karşılıyoruz. Bu 2 gün boyunca hayırseverlerimiz tarafından ücreti ödenen yaklaşık bin ekmeği ücretsiz dağıtıyoruz."- Mahalle sakinleri, muhtarın hizmetlerinden memnunMahalle sakinlerinden 70 yaşındaki Celal Koçyiğit ise sokağa çıkamadığını ve bu süreçte muhtar Doğrusöz'ün her işlerine koştuğunu anlatarak, "Arıyorum maaşımı getiriyor, pazarımızı görüyor, ne istersek yapıyor. Allah devletimizden de muhtarımızdan da razı olsun. Her türlü imkanlarımızı sağlıyorlar." dedi.Hamide Akdeniz de Doğrusöz'e teşekkür ederek "Muhtarımızdan çok memnunuz, fakirin, hastanın, kimsesizlerin yanında. Ekmeğimizi getiriyor, ihtiyacımızı gideriyor. Her şekil ve her zaman yanımızda. Sayılan, sevilen birisi, Allah ondan razı olsun." diye konuştu.