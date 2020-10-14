Muhtar evini meslek öğrenmek isteyen kadınlara açtı

Karakova Mahallesi Muhtarı Mehmet Demirel'in öncülüğünde Tavşanlı Sosyal Hizmet Merkezi, Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) ile Halk Eğitim Merkezince halı dokuma kursu açıldı.
Mahallede yaşayan kadınlar hem dokuma işini öğreniyor hem de para kazanarak ev ekonomilerine katkı sağlıyor.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle katılımcı sayısı azaltılan kursta, 20 kişi üretimde yer alıyor.
Mehmet Demirel, AA muhabirine, muhtar seçildikten sonra mahalleye daha fazla katkı sağlamak için her zaman arayış içinde olduğunu söyledi.
Kadınlara yönelik halı dokumacılığı kursu açmaya karar verdiklerini belirten Demirel, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Halıcılık bizim eskiden 1980'li yıllarda toplumun yaptığı bir şeydi. Bu sanatın geçerli olacağını düşündüğüm için eşimle beraber mahalledeki bütün bayanlara bu fikrimizi açtık. Herkes sıcak baktı ve ben de bunun içi girişimde bulundum. Elazığ'daki bir firmadan tezgahlarımızı ve ipleri tedarik ettik. Daha önce kiraya verdiğim daireyi atölye için tahsis ettim ve tezgahları kurduk. Burada İŞKUR ve Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle kurs açıldı. Bayanlarımız işi öğrendikçe sipariş almaya da başladık ve artık şehir dışından bile siparişler alıyoruz. Kursa katılanların giderleri olmuyor. Elektrik, su, doğal gaz gibi giderlerin hepsini ben karşılıyorum."
Demirel, mahalledeki kadınların kursa yoğun ilgi gösterdiğini ve kısa sürede halı dokumayı öğrendiklerini aktardı.
Çevre mahallelerden de kursa katılmak isteyenler olduğunu dile getiren Demirel, atölye yeterli olmadığı için kursa fazla kişi alamadıklarını kaydetti.
- "Öğrenme aşaması bitti, üretime geçtiler"
Usta öğretici Emine İşçioğlu da 6 ay önce başlayan kursa katılan kadınların öğrenme aşamasını tamamladığını, üretime geçtiğini bildirdi.
Orta kalite ipek dokumalar ürettiklerini anlatan İşçioğlu, "Hanımlarımız dokudukları halılardan para kazanıyorlar. Ayrıca İŞKUR günlük 35 lira ödüyor. Atılan düğüm sayısına göre de biz öğrencilerimize ücret ödüyoruz." diye konuştu.
İşçioğlu, halı dokumacılığını öğrenen kadınların arasından usta öğreticiler de çıkabileceğine inandığını sözlerine ekledi.
Kursiyerlerden Şerife Kurt ise kısa sürede mesleği öğrenip aile ekonomisine katkı sağlamaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.
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