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        Haberler Gündem İstanbul Muhtar esnafı vurdu! - Güncel haberler | Son dakika haberleri

        Muhtar esnafı vurdu!

        Olay, İstanbul'da meydana geldi. İstanbul Bahçelievler'de park yeri tartışması yüzünden muhtar emlakçıyı vurdu. Emlakçının seçim döneminde o muhtarı desteklediği hatta mahalleliden onun için oy istediği ortaya çıktı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.01.2025 - 20:54 Güncelleme: 30.01.2025 - 20:54
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        Muhtar esnafı vurdu!
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        Olay, İstanbul'da meydana geldi.

        İstanbul Bahçelievler'de park yeri tartışması yüzünden muhtar emlakçıyı vurdu.

        Emlakçının seçim döneminde o muhtarı desteklediği hatta mahalleliden onun için oy istediği ortaya çıktı.

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