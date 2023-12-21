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        Haberler Gündem 3. Sayfa Muhtar cinayetinde 5 sanık hakkında karar

        Isparta'daki muhtar cinayetinde 5 sanık hakkında karar çıktı

        Isparta'da, köy muhtarı Yüksel Ülperen'in öldürülmesine ilişkin görülen davada mahkemeden karar çıktı. Duruşmada 4 sanığa müebbet, olay tarihinde yaşı 18 küçük olan sanığa ise 15 yıl hapis cezası verildi. Duruşma sonrası, birbirine saldırmaya kalkışan tarafların yakınlarını polis, engelledi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.12.2023 - 19:21 Güncelleme: 21.12.2023 - 19:21
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        Muhtar cinayetinde 5 sanık hakkında karar
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        Isparta'da bir yıl önce muhtar Yüksel Ülperen'in (44) öldürülmesiyle ilgili yargılanan Bayram Özgen (51), çocukları Tevfik (31), Hüseyin (22) ile eşi Emine Özgen (41) ile olay tarihinde 17 yaşında olan diğer çocukları Bekir Özgen (18) hakkında mahkemeden karar çıktı.

        Senirkent ilçesi Büyük Kabaca beldesi Karşı Mahalle Muhtarı Yüksel Ülperen, geçen yıl 11 Aralık'ta uğradığı silahlı saldırıda öldü. Soruşturmada şüpheliler Bayram ve Emine Özgen çifti, çocukları Hüseyin ve Bekir Özgen ile Bayram Özgen'in ilk eşinden olan oğlu Tevfik Özgen gözaltına alındı.

        AZMETTİRİCİ OLDUĞU İDDİA EDİLEN KADINA ADLİ KONTROL

        Bekir Özgen, cinayeti kendisinin işlediğini belirtirken, otopside Ülperen'in birden fazla ateşli silahla vurulduğu tespit edildi. Savcılık, olay yerindeki tüm aile bireylerini tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk etti.

        Mahkeme, azmettirici olduğu ileri sürülen Emine Özgen'in adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına, diğerlerinin tutuklanmasına karar verdi. Bayram Özgen, oğulları Tevfik, Hüseyin ve Bekir Özgen hakkında "Kasten öldürme" ve "Ateşli silah satın alma, bulundurma" suçlarından ömür boyu hapis, Emine Özgen hakkında ise "Azmettirme" suçundan 30 yıl hapis istemiyle dava açıldı.

        GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

        Isparta 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında, tutuksuz Emine Özgen dışındaki tüm sanıklar salonda hazır bulundu. Öldürülen Yüksel Ülperen'in eşi Ümmü, kızı Gülşen ve başka suçtan dolayı tutuklu oğlu Mehmet Ülperen de müşteki sıfatıyla duruşmaya katıldı.

        Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı duruşma salonunda, sanıklardan Tevfik Özgen'in eşi ile Yüksel Ülperen'in kız kardeşi birbirine sözlü olarak sataşınca mahkeme başkanı ikisini de dışarı çıkardı.

        MÜTALAAYA KARŞI SAVUNMALARI İSTENDİ

        Savcının mütalaasında sanıkların "Fikir ve eylem birliği içerisinde iştirak halinde cinayet işleme" suçunu işledikleri gerekçesiyle ayrı ayrı ömür boyu hapis cezası istediğini belirten mahkeme başkanı, şikayetçi ve sanıklardan mütalaaya karşı savunmalarını istedi.

        TUTUKSUZ SANIK KADININ TUTUKLANMASI İSTENDİ

        Şikâyetçi avukatı Mehmet Ali Ertuğrul, mütalaaya aynen katıldıklarını ve sanıkların cezalandırılmalarını, tutuksuz yargılanan Emine Özgen'in de tutuklanmasını talep etti. Ümmü, Gülşen ve Mehmet Ülperen de sanıklardan şikâyetçi olduklarını ve cezalandırılmalarını istedi.

        "ÇOK PİŞMANIM, ÖZÜR DİLİYORUM"

        Sanık Bekir Özgen, 2 sayfadan oluşan yazılı savunmasında olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirerek, "Yüksel amca silahını çekmese ateş etmeyecektim. Olaydan dolayı çok üzgünüm, pişmanım, ailesinden özür diliyorum ve affetmelerini istiyorum" dedi.

        AĞABEY KENDİSİNİN ATEŞ ETTİĞİNİ SÖYLEDİ

        Sanık Hüseyin Özgen, Yüksel Ülperen'e tabancayla kendisinin ateş ettiğini ve pişman olduğunu söyledi. Bayram Özgen, olayla ilgisi olmadığını belirterek beraatını talep ederken, Tevfik Özgen de cinayetle ilgisi olmadığını söyleyip tahliyesini talep etti.

        TÜM AİLEYE CEZA

        Mahkeme heyeti, sanıklara son sözlerini sordu. Hüseyin ve Bekir Özgen, "Pişmanım" demekle yetinirken, Bayram Özgen ve Tevfik Özgen ise "Suçlamaları kabul etmiyoruz" dedi.

        Karar için duruşmaya 20 dakikalık ara verildi. Aranın ardından duruşma salonuna dönen mahkeme heyeti, sanıkların cezalarını açıkladı. Bayram, Emine, Tevfik, Hüseyin ve Bekir Özgen hakkında mahkeme heyeti, "Fikir ve eylem birliği içerisinde iştirak halinde kasten öldürme" suçunu işledikleri gerekçesiyle ömür boyu hapis cezası verdi.

        SANIKLARA İYİ HAL İNDİRİMİ UYGULANMADI

        Bekir Özgen'in olay tarihinde 18 yaşından küçük olması nedeniyle cezası 15 yıla indirilirken, sanıklara iyi hal indirimi uygulanmadı. Ayrıca sanıklardan 4'üne 'Ateşli silahlar kanununa muhalefet' suçundan da 2'şer yıl, Bekir Özgen'e ise aynı suçtan 1 yıl 2 ay hapis cezası verilmesi kararlaştırıldı.

        DURUŞMA SONRASI ARBEDE

        Duruşmadan sonra adliye bahçesinde sanıkların yakınları ile şikayetçiler birbirlerine saldırmaya kalkıştı. Çok sayıda polis, tarafları ayırırken zor anlar yaşadı. Şikâyetçilerden Gülşen Ülperen bir polis memuruna arbedede tokat attığı gerekçesiyle gözaltına alındı. Olay güçlükle yatıştırıldı.

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