Muhtar 40 bin çam fidanı dağıttı

Sivas'ın Şarkışla ilçesi Damlaca Mahallesi Muhtarı Ahmet Turan Gürledik, Kahramanmaraş'tan temin ettiği 40 bin çam fidanını ilçeye getirdi. Gürledik, fidanları muhtarlara ve vatandaşlara ücretsiz olarak dağıttı.

REKLAM advertisement1

Muhtar Gürledik, Kahramanmaraş'ta orman şefliği ile yaptığı görüşmelerde nakliyesini karşılamak şartıyla 40 bin çam fidanı temin ettiğini söyledi.

Amacının ilçede yeşile katkı sunmak olduğunu belirten Gürledik, "Başta mahallem olmak üzere ilçedeki bütün mahalle ve köy muhtarlarına bunları ücretsiz dağıtacağız. Daha güzel bir Şarkışla için, daha güzel bir yeşil alan için herkesin elinden gelen her şeyi yapmasını istiyoruz" dedi.