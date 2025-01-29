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        Haberler Gündem Çevre Muhtar 40 bin çam fidanı dağıttı | Son dakika haberleri

        Şarkışla'da muhtar 40 bin çam fidanı dağıttı

        Sivas'ın Şarkışla ilçesinde bir mahalle muhtarı, köy ve mahallelere dikilmek üzere 40 bin çam fidanını muhtarlara ve vatandaşlara ücretsiz olarak dağıttı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2025 - 12:43 Güncelleme: 29.01.2025 - 12:49
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        Muhtar 40 bin çam fidanı dağıttı
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        Sivas'ın Şarkışla ilçesi Damlaca Mahallesi Muhtarı Ahmet Turan Gürledik, Kahramanmaraş'tan temin ettiği 40 bin çam fidanını ilçeye getirdi. Gürledik, fidanları muhtarlara ve vatandaşlara ücretsiz olarak dağıttı.

        Muhtar Gürledik, Kahramanmaraş'ta orman şefliği ile yaptığı görüşmelerde nakliyesini karşılamak şartıyla 40 bin çam fidanı temin ettiğini söyledi.

        Amacının ilçede yeşile katkı sunmak olduğunu belirten Gürledik, "Başta mahallem olmak üzere ilçedeki bütün mahalle ve köy muhtarlarına bunları ücretsiz dağıtacağız. Daha güzel bir Şarkışla için, daha güzel bir yeşil alan için herkesin elinden gelen her şeyi yapmasını istiyoruz" dedi.

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