AA

Muhsin Yazıcıoğlu Ödülleri'nin sahipleri belli oldu



- Gönüllerde Birlik Vakfı tarafından verilen "Muhsin Yazıcıoğlu Ödülleri"ne; edebiyat kategorisinde Ali Akbaş, düşünce kategorisinde Prof. Dr. Ömer Türker, araştırma kategorisinde Mehmet Genç, kültür-sanat kategorisinde Muzaffer Şenduran ve üstün hizmet kategorisinde Şerafettin Yılmaz layık görüldü

Gönüllerde Birlik Vakfı tarafından bu yıl ikincisi verilecek Muhsin Yazıcıoğlu Ödülleri'nin sahipleri belirlendi.

Vakfın Yönetim Kurulu Başkanı Mahir Damatlar, yaptığı yazılı açıklamada, milli ve manevi değerler etrafında bir ömür eserler veren isimlerin, birlik ve beraberlik konusunda önemli işlevi olduğunu belirtti.

Münevver kişilikleri ve çalışmalarıyla ilim, düşünce, kültür ve sanat hayatını zenginleştirenlerin daha geniş kitlelerce tanınmasına katkı sunmanın, gelecek nesiller için de teşvik edici bir rol oynayacağını ifade eden Damatlar, Büyük Birlik Partisinin (BBP) merhum kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun adını taşıyan ödüllerin bu yılki sahiplerinin belirlendiğini kaydetti.

Açıklamaya göre edebiyat, düşünce, araştırma, kültür-sanat ve üstün hizmet başlıkları altında verilecek ödüllere bu yıl layık görülen isimler şöyle:

"Edebiyat Ödülü: Ali Akbaş, Düşünce Ödülü: Prof. Dr. Ömer Türker, Araştırma Ödülü: Mehmet Genç, Kültür-Sanat Ödülü: Muzaffer Şenduran, Üstün Hizmet Ödülü: Avukat Şerafettin Yılmaz."

Damatlar, ödüllerin 28 Mart'ta Milli Kütüphane Konferans Salonu'nda düzenlenecek törenle sahiplerine takdim edileceğini belirtti.