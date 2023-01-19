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Muhlis Asan'ın sağlık durumunda yeni gelişme

Galada geçirdiği kalp krizi nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören Muhlis Asan, önlem amaçlı olarak uyutulmuştu. Bugün öğle saatlerinde uyandırılan Asan'ın tedaviye nasıl cevap verdiği kontrol edildi. Muhlis Asan'ın kalbinin 7 dakika boyunca durmuş olmasından dolayı beyninde kalıcı hasar kalabileceği endişesi bulunuyor

Giriş: 19.01.2023 - 16:52 | Güncelleme: ABONE OL
Muhlis Asan'ın sağlık durumunda yeni gelişme! Muhlis Asan'ın sağlık durumu nasıl?

Ünlü oyuncu Muhlis Asan, ‘Unutma Bizi’ adlı tiyatro oyununun galasında geçirdiği kalp krizi geçirmişti. Yoğun bakıma alınarak tedavi edilen Asan, önlem amaçlı olarak uyutulmuştu.
Bugün öğlen saatlerinde uyandırılarak tedaviye nasıl cevap verdiği kontrol edildi. Hastaneye ulaştırıldığında kalbi 7 dakika durmuş olmasından dolayı sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu düşünen doktorları Muhlis Asan’ı tekrar uyuttu.

Her gün öğle saatlerinde uyandırılarak sağlık durumu kontrol edilecek olan Muhlis Asan’ın kalbinin 7 dakika boyunca durmuş olmasından dolayı beyninde kalıcı hasar kalabileceği endişesi bulunuyor.

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Haberi Hazırlayan : Mehmet Çalışkan

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