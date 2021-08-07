Muhittin Böcek taburcu edildi

İHA

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, artan öksürük şikayeti nedeniyle bu sabah kontrol amaçlı Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, yaptığı açıklamada, Belediye Başkanı Böcek'in tahlillerini yaptıklarını ifade etti.

Durumunun iyi olduğunu anlatan Özkan, "Doğal olarak çok kalabalığa girip çıkıyordu. Rutin kontrol yapıldı, bir sıkıntısı yok. Şu an için yatırılmadı, takip ediyoruz. Hafif öksürüğü vardı" dedi.

Böcek'in durumunun tespiti için yapılan tetkiklerin ardından durumunun iyi olduğuna karar verildi. Başkan Böcek'in evinde birkaç gün istirahat edeceği bildirildi.

UZUN SÜRE TEDAVİ GÖRMÜŞTÜ

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, sosyal medya hesabından 17 Ağustos'ta 2020 tarihinde yaptığı paylaşımla Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığını duyurmuş, takibinin yapıldığı hastanede sağlık durumu kötüleşince 7 Eylül'de yoğun bakım ünitesine alınmış, 24 Eylül'de Akdeniz Üniversitesi Hastanesine sevk edilmişti. Akciğerlerindeki rahatsızlık nedeniyle solunum kaslarında sorun oluşan Böcek'e, daha iyi nefes alabilmesi için trakeostomi uygulanmıştı. Böcek, sağlık durumunun iyiye gitmesi üzerine 9 Kasım'da yoğun bakım ünitesinden normal servise alınmış, ardından da 3 Ekim tarihinde taburcu edilmişti.