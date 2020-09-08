Muhittin Böcek kimdir?

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurmuştu. Korona virüse yakalanan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in, kan değerlerinde düzelme olduğu, PCR testinde negatifleşme, antikor testlerinde ise pozitiflik saptandığı kaydedildi..
MUHİTTİN BÖCEK KİMDİR?
Muhittin Böcek 1962'de Konyaaltı'nda doğmuştur. Aslen Yörük'tür. İlk, orta ve lise eğitimini Antalya’da tamamladıktan sonra zirai üretim ve ulaşım sektörlerinde çalıştı. Halkla İlişkiler ve İktisat alanında yükseköğrenimini tamamladı. Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi alanında yüksek lisans yaptı. 1994-1999 yılları arasında Anavatan Partisi Merkez İlçe Başkanlığı görevinde bulundu. 1999 yerel seçimlerinde Anavatan Partisinden Konyaaltı Belediye Başkanı seçildi. 2004 yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisinden aday olarak tekrar seçildi ve 2019 yılına kadar Konyaaltı Belediye Başkanlığı görevini yürüttü. Bu süre zarfında 4 dönem Akdeniz Belediyeler Birliği Başkanlığı, Batı Antalya Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi Altyapı Hizmet Birliği (BATAB) Başkanlığı, Konyaaltı Turizm Eğitim ve Kültür Vakfı (KONTEV) Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Konyaaltı Kent Konseyi Başkanlığı görevlerini yürüttü. 20 yıllık siyasi hayatını anlattığı “Ben Bu Şehre Aşığım” adlı kitabını yazdı. 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Millet İttifakı nın adayı olarak Cumhuriyet Halk Partisinden Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na seçildi.
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