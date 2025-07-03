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        Haberler Bilgi Ekonomi Mühendis maaşı açıklandı! 2025 Temmuz memur zammına göre mühendis maaşı ne kadar oldu, kaç TL?

        Mühendis maaşı açıklandı! 2025 Temmuz memur zammına göre mühendis maaşı ne kadar oldu, kaç TL?

        Mühendis maaşı açıklanan enflasyon oranı sonrası merak konusu oldu . Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) haziran ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre haziranda enflasyon aylık yüzde 1.37, yıllık yüzde 35.05 oldu. Peki 2025 Temmuz memur zammına göre Mühendis maaşı ne kadar oldu, kaç TL? İşte zamlı Mühendis maaşı 2025

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.07.2025 - 11:08 Güncelleme: 03.07.2025 - 11:08
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        • 1

          Emekli ve memur zammı TÜİK verilerine göre açıklanırken gözler mühendis maaşının ne kadar olduğuna çevrildi. TÜİK'in haziran ayı enflasyon verilerini açıklamasının ardından temmuz ayında emekli aylıklarına ve memur maaşlarına yapılacak zam oranı belli oldu. Buna göre en düşük memur maaşı 50 bin 502 TL, en düşük emekli memur maaşı 22 bin 670 TL olacak. Bu noktada mühendis maaşı 2025 ne kadar sorusuna yanıt aranıyor. İşte yeni 2025 Temmuz zammına göre mühendis maaşı oranı

        • 2

          2025 TEMMUZ MÜHENDİS MAAŞI

          Mühendis maaşı memur : 67,758 TL

        • 3

          ENFLASYON ORANI BELLİ OLDU

          Haziran ayı enflasyon verisinin açıklanmasıyla milyonlarca emekli ve memurun maaşlarına yapılacak zam oranı da belli oldu. TÜİK verilerine göre altı aylık enflasyon 16,67 olarak gerçekleşti. Böylece emeklilerin alacağı zam da yüzde 16,67 oldu.

          Memur ve memur emeklisi için ise Temmuz ayı zammı 15,57 olarak hesaplandı.

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