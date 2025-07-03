Mühendis maaşı açıklandı! 2025 Temmuz memur zammına göre mühendis maaşı ne kadar oldu, kaç TL?

ENFLASYON ORANI BELLİ OLDU

Haziran ayı enflasyon verisinin açıklanmasıyla milyonlarca emekli ve memurun maaşlarına yapılacak zam oranı da belli oldu. TÜİK verilerine göre altı aylık enflasyon 16,67 olarak gerçekleşti. Böylece emeklilerin alacağı zam da yüzde 16,67 oldu.

Memur ve memur emeklisi için ise Temmuz ayı zammı 15,57 olarak hesaplandı.