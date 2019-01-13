Muharrem Sarıkaya'ya 'yılın köşe yazarı' ödülü

Habertürk'ten Beycan Üçkardeş'in haberine göre, gecenin açılış konuşmasını yapan İGC Başkanı Veysel Cıncık, gazetecilik mesleğinin dünü ve bugünü üzerinde değerlendirme yaparak, günümüzde yaşanan mesleki zorluklar ve bu zorluklara karşı yaptıkları mücadeleyi anlattı. Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya ise yerel basının önemine dikkat çektiği konuşmasında "Artık yerel çok daha dinamik ve çok daha güçlü olacak. Gelecek sizin. Çünkü insanlar artık o kadar çok şey öğrendiler ki, internet dediğimiz o ortamda her şey hakkında bilgi sahibi oluyorlar. Atlas Okyanusu'nda, Pasifik’te nelerin olduğu onları pek ilgilendirmiyor. Kapısının önünde ne olup bittiğine bakıyor. O da sizi, yani yereli güçlü kılıyor" dedi.

İskenderun Grand Plaza'da düzenlenen geceye AK Parti Hatay Milletvekili Doç. Dr. Hüseyin Yayman, Kayseri ve Adıyaman Gazeteciler Cemiyetleri Başkanları ile çok sayıda davetli de katıldı. Konuşmaların ardından Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya'ya "yılın köşe yazarı", Yavuz Donat'a 'duayen gazeteci' ödülü verildi. Mehmet Ali Dim'e de Küresel Gazetecilik Konseyi kuruluş çalışmalarında gösterdiği özveriden dolayı ödül verildi.