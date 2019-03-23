23 MART 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
HABERTÜRK klasiği haline getirdiğimiz seçim öncesi Anadolu’yu dolaşıp, seçmen, sivil toplum ve partilerin il yöneticileriyle, yüz yüze konuşarak, sandığı etkileyen faktörleri sergilemeye devam edeceğiz…
Yerel seçimin kendi dinamiklerini göz önünde tutarak, bu sandıkta hangi adayın önde olduğu veya seçilmeye yakın göründüğü gibi konulara girmeyeceğim.
Bunun yerine, hangi bölgede sandığa neyin daha çok etki yaptığını, hangi söylemin sahada seçmeni hangi yönde etkilediğini aktaracağım.
Amca ile yeğenin yarışından; okulu, görevi ve adı aynı olan iki adayın seçmende yarattığı esprileri anlatacağım.
Yasal olmamakla birlikte, ittifak uygulamasını seçmenin nasıl karşıladığı, partilerin sosyolojik tabanlarında ne derece yer tuttuğunu da örnekleriyle, parti il başkanlarının anlatımlarıyla sergileyeceğim.
Adayların sahne sanatçısı gibi ön isimleri veya sadece soyadlarıyla seçmene pazarlanması, tanıtım afişlerinin neredeyse hepsine sarı renkli elbise giydirilmiş olmalarının seçmen üzerindeki etkilerinden söz edeceğim.
İlk kez 2014’teki yerel seçimle başlayan “Bütün Şehir” uygulamasının bu sandığa nasıl etki edeceğine ilişkin seçmen bakışı ve beklentisini de yansıtacağım.
Partilerin il başkanlarının ağzından seçmenin ilk talebinin ne olduğunu verirken, Ankara’dan üretilen politikanın ve propagandanın bölgedeki etkisini örnekleriyle sergileyeceğim…
Muhtarlık seçimindeki yarışın bazı bölgelerde büyükşehir belediye başkanlık seçimini geçiyor olmasının nedenlerini kendi anlatımlarıyla aktaracağım.
Hepsinde ayrım yapmaksızın seçime giren partilerin il, hatta bazılarında ilçe başkanlarıyla yüz yüze görüştüğüm, 30 büyükşehirden 18’inde sandığa etki eden faktörleri sıralayacağım.
Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, bu sözlerle anonsladığı "Yerelin Sandığı" yazı dizisini bölgelere ayırarak 5 gün süresinde, Eskişehir, Kayseri, Konya; Samsun, Ordu, Trabzon; Antalya, Mersin, Denizli, Muğla; Adana, Hatay, Gaziantep, Şanlıurfa ve Bursa, Balıkesir, Manisa, Aydın’ın sandığa etki eten efektleri ve seçmen dinamiklerini yansıttı.
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