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        Haberler Gündem Politika Muharrem İnce: Evden gittim ama başka eve gitmedim | Son dakika haberleri

        Muharrem İnce: Evden gittim ama başka eve gitmedim

        CHP'ye geri dönen Muharrem İnce, "42 yıl bir mücadele verdik. Sonra bir ayrılığa düştük. Evden gittim ama başka eve gitmedim. Kendime ev açtım. Genel Başkanımız Özgür Özel'in de telkinleriyle, davetiyle yeniden gittim Cumhuriyet Halk Partisi'ne, Çankaya'dan üye oldum. Burada hep birlikte emek vereceğiz" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.08.2025 - 19:26 Güncelleme: 04.08.2025 - 19:26
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        İnce: Evden gittim ama başka eve gitmedim
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        Genel Başkanı olduğu Memleket Partisi'ni kapatarak yeniden CHP'ye geçen Muharrem İnce, 5 dönem milletvekilliği yaptığı memleketi Yalova'ya geldi. CHP Yalova İl Başkanlığı'nı ziyaret eden İnce'ye, eski CHP ve Memleket Partisi Milletvekili Özcan Özel, eski Memleket Partisi İl Başkanı Ertan Şener de eşlik etti. İnce'yi partide İl Başkanı Erdem Doğancı ile parti üyeleri karşıladı. CHP İl Başkanı Erdem Doğancı, yeniden CHP'ye katılan Muharrem İnce ve eski Memleket Partililere selamlama konuşması yaptı. Başkan Doğancı, İnce'ye çiçek takdiminde bulunarak, 'Hoş geldin' dedi.

        ‘İŞİNİZE KARIŞMAM, AKIL SORARSANIZ FİKRİMİ SÖYLERİM’

        CHP’yi özlediğini belirten Muharrem İnce ise “Ben burayı özlemişim ne yalan söyleyeyim. 42 yıl bir mücadele verdik. Sonra bir ayrılığa düştük. Evden gittim ama başka eve gitmedim. Kendime ev açtım. Başkasının evine gitmedim. Genel Başkanımız Özgür Özel'in de telkinleriyle, davetiyle yeniden gittim Cumhuriyet Halk Partisi'ne, Çankaya'dan üye oldum. Ben burada bir ağabeyiniz olarak, 5 dönem buradan milletvekili seçilmiş kardeşiniz olarak, Cumhuriyet tarihinin en kalabalık mitinglerini yapmış birisi olarak, sizlerle çalışmaya hazırım. İşinize karışmam, akıl sorarsanız fikrimi söylerim. Yanlışlar, hatalar görürsem uyarırım. Burada hep birlikte emek vereceğiz" diye konuştu.

        'HEDEF 3 MİLLETVEKİLİ'

        Hedefinin Yalova'dan 3 milletvekili çıkarmak olduğunu söyleyen İnce, “Bir tane hedef koyalım şimdiden ben CHP'ye, bu partinin Gençlik Kolları'nda bulunmuş, duvarlara yazısını yazmış, ilçe yönetiminde bulunmuş, il başkanlığını yapmış, grup başkanvekilliği yapmış biri olarak hedefimizi söyleyeyim. Üç, sıfır milletvekili. Hedefe bunu koyacaksın. Ben bunu başaracağımıza inanıyorum. Deneyimli bir ağabeyiniz olarak sizin yanınızdayım. Yeni gelmedim geri geldim” ifadelerini kullandı.

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