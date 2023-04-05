Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakan İnce, saygı duruşunda bulundu. Daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen İnce, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı. İnce, deftere şunları yazdı:

Yalova'da dün babasının mezarını ziyaret ettikten sonra resmi olarak seçim kampanyasını başlatan Muharrem İnce, beraberindeki parti heyeti ile birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti.

"Ey büyük Atatürk; açtığın yolda, gösterdiğin hedefe durmadan yürüyeceğime; akıl, ahlak ve adalet mirasımıza sonuna kadar sahip çıkacağıma ant içerim. Kurduğunuz Cumhuriyeti emanet ettiğiniz gençlerle birlikte ilelebet yaşatacağız. Ruhunuz şad olsun."