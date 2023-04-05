Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem Politika Muharrem İnce'den Anıtkabir'e ziyaret - Haberler

Muharrem İnce Anıtkabir'i ziyaret etti

Memleket Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı İnce, Anıtkabir'i ziyaret etti. İnce, Anıtkabir Özel Defteri'ne de, "Ey büyük Atatürk; açtığın yolda, gösterdiğin hedefe durmadan yürüyeceğime; akıl, ahlak ve adalet mirasımıza sonuna kadar sahip çıkacağıma ant içerim. Kurduğunuz Cumhuriyeti emanet ettiğiniz gençlerle birlikte ilelebet yaşatacağız. Ruhunuz şad olsun" ifadelerini yazdı

Giriş: 05.04.2023 - 17:05 | Güncelleme: ABONE OL
Muharrem İnce'den Anıtkabir'e ziyaret - Haberler
Habertürk Ankara

Yalova'da dün babasının mezarını ziyaret ettikten sonra resmi olarak seçim kampanyasını başlatan Muharrem İnce, beraberindeki parti heyeti ile birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti.

Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakan İnce, saygı duruşunda bulundu. Daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen İnce, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı. İnce, deftere şunları yazdı:

"Ey büyük Atatürk; açtığın yolda, gösterdiğin hedefe durmadan yürüyeceğime; akıl, ahlak ve adalet mirasımıza sonuna kadar sahip çıkacağıma ant içerim. Kurduğunuz Cumhuriyeti emanet ettiğiniz gençlerle birlikte ilelebet yaşatacağız. Ruhunuz şad olsun."

İnce, ardından İsmet İnönü'nün Anıtkabir'deki mezarına çiçek bıraktı.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Kocaeli'de uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama
Kocaeli'de uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama
TIR ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü
TIR ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü
Eczanede yan bakma cinayeti
Eczanede yan bakma cinayeti
Kocaeli'de işçi servisi alev alev yandı
Kocaeli'de işçi servisi alev alev yandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.