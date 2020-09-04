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Sabah saatlerinde havayolu ile Sivas’a gelerek “Memleket hareketine” start veren İnce, Nuri Demirağ Hava Limanında kendisini karşılayan destekçilerine seslendi. İnce burada yaptığı konuşmasında sözlerine Türkiye’nin misak-i milli ittifakına ihtiyacı olduğunu söyleyerek başladı. İnce, “Bir yanda millet ittifakı var, biz de oradayız zaten. Bir yanda da Cumhur ittifakı var. Ama Türkiye’nin daha büyük bir ittifaka ihtiyacı var. Türkiye’nin misak-i milli ittifakına ihtiyacı var. Türkiye’nin barışmaya, kucaklaşmaya ihtiyacı var. İktidar gitmekten korkuyor, muhalefette yandaş medya ne der, millet ne der diye muhalefet yapmaktan korkuyor” dedi.

KİMLERİ KABUL EDECEK

İnce kimleri harekete kabul edip kimleri kabul etmeyeceklerine değinerek, “Memleket hareketine kimleri davet ediyorum. Siftahsız kepenk kapatan esnafları davet ediyorum. Ürünü dalda kalan çiftçileri davet ediyorum. Umudunu yitirmiş gençleri davet ediyorum. Şiddete uğrayan kadınları davet ediyorum. Siyasi baskı altında inim inim inleyen memurları davet ediyorum. Asgari ücretle çalıştırılıp kıdem tazminatına göz dikilen işçileri davet ediyorum. Huzursuz muhafazakarları davet ediyorum. AK Parti’ye oy verip bugün ülkenin geleceğinden kaygılanan muhafazakarları davet ediyorum. Kendilerini yalnız hisseden Atatürkçüleri davet ediyorum. Bu düzeni değiştirmek isteyen solcuları davet ediyorum. AKP’ye koltuk değneği olmaktan sıkılmış milliyetçileri davet ediyorum. Çağrım hepinizedir. Gelin bir olalım, iri olalım diri olalım diyorum.

KİMLERİ İSTEMEDİ

“Peki memleket hareketine kimleri davet etmiyorum. Kimleri istemiyorum. 1-Bizim önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’tür. Bunu kabul etmeyenleri istemiyoruz. 2- terör örgütleri ile, ülkemizin aleyhinde çalışan güç ve menfaat odakları ile haşır neşir olanları istemiyoruz. 3- kadına şiddet ve çocuk istismarını yüksek sesle kınamayanları istemiyoruz. Sokaklardaki dostlarımıza kötü muamele yapanları istemiyoruz. Doğaya ve çevreye saygısı olmayanları istemiyoruz. Siyasetten zenginleşmek isteyenleri istemiyoruz. Ayrımcılık yapanları istemiyoruz. Bunların hiç birini istemiyoruz.” Şeklinde konuştu.

İnce yaklaşık yarım saat süren konuşmasının ardından Sivas Kongresinin yapıldığı Sivas Kongre Müzesini ziyaret edip Sivas Kongresinin 101.yıl dönümü kutlama etkinliklerini izledi.

HAREKETİNDEN ÖNCE KONUŞTU

Eski CHP Milletvekili Muharrem İnce, partiden ihraç edilmesi için bir üyenin dilekçe verdiği iddialarına ilişkin, "Benim böyle kaygılarım yok, böyle korkularım yok. Onları ben çoktan unuttum." dedi.

Eski CHP Milletvekili Muharrem İnce, "Bin Günde Memleket Hareketi"ni başlatacağı Sivas'a gitmek üzere sabah saatlerinde İstanbul Havalimanı'na geldi. İnce, hareketinden önce VIP salonu önünde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

İnce, Sivas'ta düzenlenecek programlara katılanların koronavirüs nedeniyle kendilerini koruması gerektiğini kaydederek, "Önce bir kere kendimizi korumalıyız. Herkese uyarılarım o olacak. Sosyal mesafe, maskeye ve hijyene dikkat edeceğiz. Özetini yaparsak 'Memleket Hareketi' Türkiye'nin bereketi olacak." ifadelerini kullandı.

CHP'den ihraç edilmesi için bir parti üyesinin dilekçe verdiği iddialarına ilişkin soru üzerine İnce, şunları söyledi:

"Benim böyle kaygılarım yok, böyle korkularım yok. Onları ben çoktan unuttum. Ama bir kaygım ve korkum var. Gelecekte amca, ağabey, dede, Muharrem Bey, 'Ya memleket yanarken, memleket kuşatılmışken sesini çıkarmadın, bir kırmızı plakaya, bir grup başkanvekilliğine, bir milletvekilliğine razı oldun, kenara çekildin' demesinler. Çocuklar gelecekte benden hesap sormasınlar yeter. Gerisi önemli değil."

"İTİRAZI OLMAMASINA TEŞEKKÜR EDERİM"

Muharrem İnce, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir televizyon programında "Bin Günde Memleket Hareketi" için "Partimizin bir üyesidir, 4 Eylül'de Sivas'ta başlayabilir, gayet güzel itirazım yok." şeklindeki ifadelerine ilişkin de "İtirazı olmamasına teşekkür ederim." değerlendirmesini yaptı.