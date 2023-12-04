Muharrem Ertaş vefatının 39'uncu yılında anıldı

Muharrem Ertaş'ın mezarının ziyaret edilmesi ile başlayan anma etkinliği, Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde devam etti. Etkinlikte, Ertaş'ın seslendirdiği 'Avşar Elleri' türküsü salondaki sevenlerine dinletildi.

"ÇOK AYRI VE ÖZEL BİR YERE SAHİPTİR"

Muharrem Ertaş’ın, son nefesine kadar sazı ve sözüyle Anadolu abdal geleneğini devam ettirdiğini belirten Ekicioğlu, "Bozlak kültürünün en önemli üstadı olan Muharrem Ertaş, başta oğlu Neşet Ertaş olmak üzere birçok kişiye de örnek olmuştur. Oğlu Neşet Ertaş'ın, babasını, ‘Muharrem Ertaş bir gönül delisi, bir insan velisi idi’ şeklindeki tarifi bizlere çok şey anlatmaktadır. Muharrem Ertaş, mütevazı yaşam biçimi ve türküleriyle, eşsiz sesi ve sazıyla bu gelenek içinde çok ayrı ve özel bir yere sahiptir" diye konuştu.