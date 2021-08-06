Muharrem Hicri takvime göre yılın birinci ayıdır. Eskiden Muharrem ayında savaşmak yasaktı. İslam'da kutsal kabul edilen Muharrem ayını en güzel şekilde değerlendirmek isteyenler için Muharrem ayının detayları merak ediliyor.

MUHARREM AYI NE ZAMAN?

Muharrem ayı, 9 Ağustos 2021 Pazartesi günü başlayacak. Muharrem ayı 7 Eylül'de sona erecek ve 8 Eylül 2021'de Safer ayı başlayacak.

MUHARREM AYINDA YAPILACAK İBADETLER NELER?

Muharrem ayının birinci gününde akşam ve yatsı arasında yani zilhicce'nin son gününü, Muharrem'in birinci gününe bağlayan gecesi 2 rekat namaz kılınır.

Mübarek gün ve gecelerde kaza namazları olanların öncelikle kaza namazlarını kılmaları uygun olur. Ayrıca Kur'an okumak ve anlamak, dinî eserlerden istifade etmek, zikir ve salavatla meşgul olmak da unutulmamalıdır.

Resûl-i Ekrem (s.a.s.) şöyle buyurmuşlardır: "Ramazan orucu dışında en faziletli oruç, Allah'ın ayı Muharremde tutulan oruçtur. Farzlar dışında en faziletli namaz da gece namazıdır."