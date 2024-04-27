Muharrem ayı ne zaman başlıyor? 2024 Diyanet takvime göre Muharrem ayı tarihi

AŞURE GÜNÜ 2024 NE ZAMAN?

Diyanet’in dini günler takvimine göre 2024 yılı aşure günü 17 Temmuz 2024 tarihinde başlayacak.

MUHARREM AYININ FAZİLETİ NEDİR?

Diyanet Muharrem ayının fazileti hakkında şu açıklamada bulundu:

"Muharrem” hürmet edilen anlamındadır. Bu ay Hz. Peygamber (s.a.s.) tarafından Allah’ın ayı diye nitelendirilmiştir (Müslim, Sıyâm, 202-203 [1163]). Bu niteleme Muharrem ayının faziletine, ilahî feyz ve bereketinin bolluğuna işarettir.

Resûlullah (s.a.s.), bir hadisinde şöyle buyurmuştur: “Ramazan’dan sonra en faziletli oruç, Allah’ın ayı olan Muharrem’de tutulan oruçtur. Farz namazlardan sonra en faziletli namaz da gece namazıdır.” (Müslim, Sıyâm, 202-203 [1163]).