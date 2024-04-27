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        Haberler Yaşam Muharrem ayı ne zaman başlıyor? 2024 Diyanet takvime göre Muharrem ayı tarihi

        Muharrem ayı ne zaman başlıyor? 2024 Diyanet takvime göre Muharrem ayı tarihi

        Muharrem ayı, İslam dininde oldukça önemli bir yere sahiptir. İslam takvimine göre birinci ay olan Muharrem ayı Temmuz ayı içerisinde idrak edilecek. Aşure günü ise Muharrem ayının onuncu gününe denk gelir. İşte 2024 Muharrem ayı başlangıç tarihi ve aşure günü...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.04.2024 - 15:31 Güncelleme: 27.04.2024 - 15:32
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        • 1

          İslam'ın beş büyük ayından biri olarak kabul edilen Muharrem ayı, Aşure Günü'nün kutlandığı ay olarak bilinir. Hicri yılbaşı olarak kabul edilen Muharrem ayının ilk günü oruç tutmanın oldukça faziletli olduğu biliniyor. İşte 2024 Muharrem ayı başlangıç tarihi..

        • 2

          MUHARREM AYI 2024 NE ZAMAN BAŞLIYOR?

          Muharrem ayı, Hicri takvime göre yılın 1. ayıdır. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan 2024 dini günler takvimine göre Muharrem ayı 7 Temmuz 2024 Pazar günü başlayacak.

        • 3

          AŞURE GÜNÜ 2024 NE ZAMAN?

          Diyanet’in dini günler takvimine göre 2024 yılı aşure günü 17 Temmuz 2024 tarihinde başlayacak.

          MUHARREM AYININ FAZİLETİ NEDİR?

          Diyanet Muharrem ayının fazileti hakkında şu açıklamada bulundu:

          "Muharrem” hürmet edilen anlamındadır. Bu ay Hz. Peygamber (s.a.s.) tarafından Allah’ın ayı diye nitelendirilmiştir (Müslim, Sıyâm, 202-203 [1163]). Bu niteleme Muharrem ayının faziletine, ilahî feyz ve bereketinin bolluğuna işarettir.

          Resûlullah (s.a.s.), bir hadisinde şöyle buyurmuştur: “Ramazan’dan sonra en faziletli oruç, Allah’ın ayı olan Muharrem’de tutulan oruçtur. Farz namazlardan sonra en faziletli namaz da gece namazıdır.” (Müslim, Sıyâm, 202-203 [1163]).

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