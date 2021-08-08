"Muharrem ayı ne zaman başlıyor?" sorusu, son günlerde cevabı en çok aranan sorular arasında yer alıyor. İslam dünyası için Muharrem ayı büyük öneme sahip. Muharrem ayı hem Hicri yılın ilk ayı hem de İslam inancına göre birçok önemli hadisenin yaşandığı ve genellikle ibadetlerle değerlendirilen aylardan birisi... Peki; 1 Muharrem 2021 Hicri Yılbaşı ne zaman? Aşure günü ne zaman? İşte Muharrem ayı ile ilgili merak edilen soruların cevabı...

MUHARREM AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Yaygın kullanımıyla Aşura - Aşure ayı olarak bilinen Muharrem ayına sayılı günler kaldı. Muharrem ayı Hicri yani Kameri ayların ilki olup "Haram ay" anlamına gelmektedir. Muharrem ayı Kurban Bayramı'nın da içinde bulunduğu ve aynı zamanda Hac ibadetinin yerine getirildiği Zilhicce (Hacca sahiplik eden) ayından sonra gelmektedir.

Aşure ayı İslam inancında savaşmanın yasaklandığı 4 "Haram" ayın ilkidir. Bu aylar sırasıyla Muharrem - Recep - Zilkade ve Zilhicce aylarıdır...

Muharrem ayı aynı zamanda da Hicri yılın ilk ayı olup Muharrem ayının birinci günü Hicri yılbaşı olarak kabul edilmektedir.

Öte yandan Muharrem ayının 10. günü olan Aşure (Aşure) İslam inancına göre çok önemli olaylara şahitlik etmiştir ve kutsal sayılmaktadır. Bu yıl Muharrem Ayı, 2021 yılında Ağustos ayında başlayacaktır.

İşte 2021 Muharrem ayı ile ilgili tarihler:

1 Muharrem 2021 Hicri Yılbaşı: 9 Ağustos 2021 Pazartesi

10 Muharrem 2021 Aşure Günü: 18 Ağustos 2021 Çarşamba

MUHARREM AYINDA MEYDANA GELEN ÖNEMLİ HADİESELER

- Hz. Âdem'in işlediği günâhtan sonra tövbesinin kabul edilmesi,

- Hz. İdris'in diri olarak göğe yükseltilmesi,

- Hz. Nuh'un gemisinin tufandan kurtulması,

- Hz. İbrahim'in ateşte yanmaması,

- Hz. Yakup'un oğlu Yusuf'a kavuşması,

- Hz. Eyyub’un hastalıklarının iyileşmesi,

- Hz. Musa’nın Kızıldeniz'den geçip İsrailoğulları'nı firavun'dan kurtarması,

- Hz. Yunus’un balığın karnından çıkması,

- Hz. İsa'nın doğumu ve ölümden kurtarılıp göğe yükseltilmesi...

KERBELA HADİSESİ HER YIL AŞURE GÜNÜNDE ANILIR

Aşure günü yaşanan bu gelişmelerin dışında İslam dünyasını yasa boğan üzücü bir hadiseye de şahitlik etmiştir. Aşure gününde Hz. Muhammed'in torunu Hz. Hüseyin 70 yakını ile birlikte şehit edilmiştir. Yaşanan acı olay her yıl Muharrem ayında matem atmosferinde anılır...