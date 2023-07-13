Muharrem ayı ne zaman, hangi gün başlayacak? Aşure günü ne zaman?
İslam'ın beş büyük ayından biri olarak kabul edilen Muharrem ayı, Aşure Günü'nün kutlandığı ay olarak bilinir. Hicri yılbaşı olarak kabul edilen Muharrem ayının ilk günü oruç tutmanın oldukça faziletli olduğu biliniyor. İşte 2023 Muharrem ayı başlangıç tarihi..
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Muharrem ayı başlangıç tarihleri araştırmaları hız kazandı. İslam takvimine göre birinci ay olan Muharrem ayı Temmuz ayı içerisinde idrak edilecek. Nuh'un gemisinin tufandan kurtulması, Musa'nın Kızıldeniz'i yararak Firavun'un ordusundan kaçması ve Hz. Hüseyin'in Kerbela'da şehit edilmesi gibi olayların gerçekleştiği Aşure günü ise Muharrem ayının onuncu gününe denk gelir. İşte 2023 Muharrem ayı başlangıç tarihi ve aşure günü...
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2023 MUHARREM AYI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Muharrem ayı 2023 yılında 19 Temmuz Çarşamba günü başlıyor. Bugün aynı zamanda Hicri yılın ilk günüdür.
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Müslümanlar için bir dönüm noktası olan hicret, tarihte yeni bir sayfa açmıştır. Hz. Ömer'in halifeliği döneminde hicretin gerçekleştiği gün, Hz. Ali'nin teklifiyle hicrî takvimin başlangıcı sayılmıştır. O günden itibaren de İslam âleminde 1 Muharrem hicrî takvimin başlangıcı olarak kabul görmüştür.
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AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN?
Muharrem ayının 10. gününde idrak edilen Aşure Günü bu yıl, 28 Temmuz 2023 tarihine denk geliyor.
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MUHARREM AYINDA MEYDANA GELEN ÖNEMLİ HADİSELER
- Hz. Âdem'in işlediği günâhtan sonra tövbesinin kabul edilmesi,
- Hz. İdris'in diri olarak göğe yükseltilmesi,
- Hz. Nuh'un gemisinin tufandan kurtulması,
- Hz. İbrahim'in ateşte yanmaması,
- Hz. Yakup'un oğlu Yusuf'a kavuşması,
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- Hz. Eyyub'un hastalıklarının iyileşmesi,
- Hz. Musa'nın Kızıldeniz'den geçip İsrailoğulları'nı firavun'dan kurtarması,
- Hz. Yunus'un balığın karnından çıkması,
- Hz. İsa'nın doğumu ve ölümden kurtarılıp göğe yükseltilmesi...