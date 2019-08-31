31 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Muharrem Ayı gelmesi ile birlikte Aşure Günü ne zaman sorularını da beraberinde getirdi. Peki, Aşure Günü hangi güne denk geliyor?
AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN 2019
Aşure günü, Muharrem Ayı'nın onuncu gününe denk geliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2019 takvimine göre, Aşure günü 9 Eylül Pazartesi gününe denk geliyor.
AŞURE NASIL YAPILIR?
İşte en güzel aşure tarifi
Malzemeler
• 500 gram buğday • 1 su bardağı kuru fasulye • 1/2 su bardağı nohut • 1 çay bardağı kuru üzüm • 10 adet kuru kayısı • 10 adet kuru incir • 1 paket vanilya • 1/2 su bardağı fındık • 1 adet orta boy elma • 4 adet karanfil • 1,5 su bardağı toz şeker • 5 su bardağı sıcak su • 1 su bardağı süt
Servisi için;
• 1 adet nar • 1/2 su bardağı ince çekilmiş ceviz içi • 1 yemek kaşığı tarçın
Yapılışı
Akşamdan buğdayı ovalayarak suyu berrak oluncaya kadar iyice yıkayın. Üzerini geçecek kadar su koyup 10 dakika kaynatın. Kaynama sonunda çıkan sarı suyu döküp tekrar sıcak su koyup 5 dakika daha haşladıktan sonra kapağını kapatıp bir gece bekletin. Ertesi gün buğdaylara sıcak su ilave edip yumuşayana kadar orta ateşte kaynatın, suyu azaldıkça sıcak su ilave edin.
İç malzemelerini koymadan önce de sütünü ilave edin. Sonra sırasıyla içine haşlanmış nohutları, kuru fasulyeyi koyup kaynatın. Suda beklettiğiniz kuru üzümleri ve fındığı süzüp aşureye ilave edin. Limon kabuğu rendesi ve kuş üzümünü de ilave edip karıştırın. Şekerini de yavaşça ilave ettikten sonra kuru kayısıları, elmayı, tuzu ve vanilyayı da ekleyin.
Aynı zamanda incirleri küp şeklinde doğrayın ve ayrı bir kapta suda haşlayıp süzdükten sonra aşureye ilave edin. Aşureyi iyice karıştırıp ve son 5 dakika daha kaynatıp ocaktan alın. Sıcak olarak kaselere paylaştırın. Ilındıktan sonra üstlerini süsleyip ılık ya da soğuk servis edebilirsiniz.
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