24 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığına, görev süresi dolan Sadi Güven'in yerine Muharrem Akkaya seçildi. 11 üyeden oluşan Yüksek Seçim Kurulu’nda Başkan Sadi Güven ile 6 üyenin görev süreleri doldu. Yeni üyelerin belirlenmesi için Yargıtay ve Danıştay’da yapılan oylamalar sonucunda; Yargıtay’dan 21. Hukuk Dairesi Üyesi Ahmet Yener, 14. Hukuk Dairesi Üyesi Mahmut Akgün, 6. Ceza Dairesi Üyesi Orhan Usta, Danıştay’da ise 9. Daire Üyesi Battal Öğüt ve 10. Daire üyesi Ali Ürker ve 6. Daire Üyesi Ekrem Özübek YSK’nın yeni üyesi oldu.
6 yıllığına seçilen 6 üyenin tamamının belirlenmesinin ardından Yüksek Seçim Kurulu 11 üyesi ile toplandı. Yargıtay üyeleri Muharrem Akkaya ve Cengiz Topaktaş başkanlık için yarıştı. Oylama sonucunda üyelerin 8'inin oyunu alan Akkaya başkan seçilirken, Topaktaş 3 oyda kaldı. Toplantıda yapılan oylama sonucunda Yargıtay kökenli Muharrem Akkaya YSK’nın yeni başkanı seçildi. Akkaya görev süresinin sona ereceği Ocak 2023’e kadar YSK başkanlığı koltuğunda oturacak.
MUHARREM AKKAYA KİMDİR?
Muharrem Akkaya: 1964 doğumlu, Karabük Ovacık'lı. 1989'da İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olduktan sonra mesleğe Karabük'te başladı. Çeşitli ilçelerde hakimlik, Kocaeli'nde savcılık yaptı. Akkaya'nın mesleki kariyerinde de Adalet Bakanlığı görevleri var. Bakanlık İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı tetkik hakimliğinden sonra Ceza İşleri Genel Müdür Yardımcısı oldu. 24 Şubat 2011'de Yargıtay Savcılığına, üyeliğine seçilen Akkaya, Eylül 2016'da YSK üyeliğine atandı.
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