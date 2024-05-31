Muharip Pilotlar ile Söyleşi ve İmza Günü için gerçekleştirilecek selamlama uçuşu ne zaman?
Milli Savunma Bakanlığı'nın onayıyla düzenlenecek "Muharip Pilotlar ile Söyleşi ve İmza Günü" için selamlama uçuşu yapılacak. İstanbul Valiliği, söz konusu organizasyonun detaylarını paylaştığı açıklamada, uçuşlar sırasında yaşanabilecek tedirginlik hakkında vatandaşları uyardı. İşte, detaylar...
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Milli Savunma Bakanlığı’nın onayıyla İstanbul Hava Kuvvetleri Müzesi Komutanlığı’nda “Muharip Pilotlar ile Söyleşi ve İmza Günü” organizasyonu düzenleniyor. Etkinlik için, Yeşilköy Havacılık Müzesi – Armutlu arasında selamlama uçuşu gerçekleşecek. Peki, selamlama uçuşları ne zaman? İşte, detaylar...
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YEŞİLKÖY HAVACILIK MÜZESİ-ARMUTLU ARASI SELAMLAMA UÇUŞU NE ZAMAN?
Yeşilköy Havacılık Müzesi – Armutlu arasında bir grup uçakla selamlama uçuşu yapılacak. 31 Mayıs 2024 Cuma Günü 14.40 – 15.20 saatleri arasında prova uçuşları ve 1 Haziran 2024 Cumartesi Günü 14.40 – 15.20 saatleri arasında da selamlama uçuşu gerçekleştirilecek.
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VATANDAŞLARA 'KORKMAYIN' ÇAĞRISI
Valilik'ten yapılan açıklamada, uçuşlar sırasında vatandaşların korkmaması adına konunun basında paylaşılmasının önemli olduğu belirtildi ve şu sözlere yer verildi;
"Halkımızın, uçuşlar sırasında telaş ve tedirginlik yaşamaması için konunun basınımız ve sosyal medya mecralarında paylaşılması, önem arz etmektedir."