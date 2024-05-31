VATANDAŞLARA 'KORKMAYIN' ÇAĞRISI

Valilik'ten yapılan açıklamada, uçuşlar sırasında vatandaşların korkmaması adına konunun basında paylaşılmasının önemli olduğu belirtildi ve şu sözlere yer verildi;

"Halkımızın, uçuşlar sırasında telaş ve tedirginlik yaşamaması için konunun basınımız ve sosyal medya mecralarında paylaşılması, önem arz etmektedir."