Trabzonspor´da cezalı Uğurcan Çakır´ın yokluğunda Gaziantep FK maça 11´de başlayacak olan Erce Kardeşler´in ısınma hareketleri sırasında sakatlık yaşamasının ardından kaleye Arda Akbulut geçti.

Kadroda başka yedek kalecisi bulunmayan bordo mavililerde son anda kadroya dahil edilen Muhammet Taha Tepe´nin ise maça motosiklet ile yetiştiği ve karşılaşmaya 15 dakika kala kulübedeki yerini aldığı belirtildi.