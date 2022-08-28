Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray'ı konuk eden Trabzonspor'da Uğurcan'ın yokluğunda kaleye geçen Muhammet Taha Tepe, ilk kez bordo-mavili takımın formasını giydi.

Trabzonspor'a 2020-2021 sezonu başında Altınordu'dan transfer edilen 21 yaşındaki kaleci, geçen sezon Turgutluspor'da kiralık olarak görev yapmıştı.

Sezon başında Erce Kardeşler ve Arda Akbulut'un takımdan ayrılmasıyla Uğurcan Çakır'ın yokluğunda genç kaleci, ilk kez forma giydi.

Galatasaray'ın 30. dakikada geliştirdiği hızlı kontratakta genç file bekçisi, Dries Mertens'e izin vermedi. Yunus Akgün pasını boş durumdaki Belçikalıya verirken Mertens'in vuruşunda Mustafa Taha Tepe karşı karşıya durumda topu kurtardı.

Vitor Hugo bu kurtarışın ardından Taha Tepe'nin yanına giderken taraftar da genç file bekçisine sevgi gösterisinde bulundu.