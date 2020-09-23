Mavi-beyazlı kulübün sosyal medya hesabında yer alan açıklamada, "Kulübümüz, Muhammed Gönülaçar'ın transferi konusunda Kocaelispor ile anlaşmıştır. Oyuncuya bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek de yaptığı açıklamada, Gönülaçar'ın Kocaelispor'a transferinin bugün itibarıyla gerçekleştiğini kaydederek, "Muhammed Gönülaçar, sezon başında transfer ettiğimiz bir isimdi. Oynama isteğinin fazla olması ve gelen teklifin de cazipliği nedeniyle tercihini Kocaelispor'dan yana kullandı. Ona bundan sonraki hayatında başarılar diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Yeni sezon öncesi TFF 1. Lig ekibi Ümraniyespor'dan Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un kadrosuna dahil edilen Gönülaçar, Süper Lig'de forma giyme şansı bulamamıştı.