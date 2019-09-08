08 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Medipol Başakşehir, Süper Lig'e verilen milli arada Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda İstanbulspor ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Turuncu-lacivertliler mücadeleden 1-0 galip ayrıldı. Müsabakanın ikinci yarısında oyuna giren Başakşehir'in genç kalecisi Muhammed Şengezer de maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. İlk olarak karşılaşmayı değerlendiren Şengezer, "Süper Lig'de önümüzde zorlu bir fikstür var. Bu hazırlık maçı önden bir süreç gibi oldu. Güzel bir hazırlık maçı oldu, 1-0 kazandık. İnşallah önümüzdeki lig maçını kazanıp taraftarımızı ve camiamızı mutlu ederiz" ifadelerini kullandı.
"HER GİDİŞİN BİR GÜZELLİĞİ VARDIR"
Medipol Başakşehir'e transfer sürecinden de bahseden Muhammed, "Bugün Başakşehir ile ilk maçımı oynadım. Öncelikle Göksel başkana çok teşekkür ederim. Gerçekten beni son dakikaya kadar takımına almak istedi ve aldı. 12 senedir Bursaspor'da oynuyordum. Bu benim ilk transferim. İlk başta tuhaf oldum çünkü ailemden, yuvamdan ayrıldım. Ama her gidişin bir güzelliği vardır. İnşallah bu sene Başakşehir ile geçen sezondan yarım kalan bir işi tamamlamak için elimizden gelen her şeyi yapacağız" diye konuştu.
"BAZI ŞEYLERİ BAŞARMAK İSTİYORUM"
Kalede Mert Günok ve Volkan Babacan ile gireceği forma rekabetinin sorulması üzerine ise başarılı eldiven, "Mert ağabey benim Bursaspor'da da beraber çalıştığım bir ağabeyimdi. Volkan ağabeyi de milli takımlardan tanıyorum. Çok iyi niyetli ve güzel kalpli insanlar. Onlardan tecrübe kazanırsam ne mutlu benim için. Bazı şeyleri başarmak istiyorum, inşallah devamı gelir" şeklinde konuştu.
Muhammed Şengezer, kendisini birçok takımın istemesine rağmen niye turuncu-lacivertlileri seçtiğini ise şu sözlerle açıkladı:
"Başakşehir'in oyunu benim sevdiğim bir oyun. Ayağa pas ve geriden oyun kurma oynanıyor. Ben de kendimi ona göre endekslediğim için, Başakşehir'i kendime uygun gördüğüm için seçtim. Onların da beni istemesine mutlu oldum. Onlar istedi, ben de istedim. Elimden ne geliyorsa son damlasına kadar yapacağım."
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