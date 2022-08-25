Muhammed, "Zor ve uzun bir süreç oldu ama nihayetinde transferim gerçekleşti. Gönül isterdi ki Fenerbahçe’de daha fazla forma şansı bulmak ve Fenerbahçe ile şampiyonluklar yaşamak ama yapacak bir şey yok. Bunlar hayatta ve futbolda var. Hayırlısı olsun." ifadelerini kullandı.
Belçika'da her şeyin kendisi için iyi başladığını belirten Muhammed Gümüşkaya, “Güzel başladık. Birkaç testten geçtim, sonuçlar gayet iyi çıktı. Burada Halil abi, Sinan abi, Ravil olsun, adaptasyon sürecimde çok yardımcı oluyorlar. Hedefim, gelecek sezon Westerlo’yla Avrupa kupalarında oynamak. Belçika Ligi’nde iyi takımlar var ama bizim de iyi takım olduğumuzu düşünüyorum. Ligi iyi bir yerde bitireceğimize inanıyorum.” şeklinde konuştu.
"HEDEFİMDE LALIGA VE PREMIR LİG VAR"
Westerlo'da düzenli forma giymenin kendisi için öneminin altını çizen Muhammed, kariyer planları hakkında ise şunları kaydetti:
“Westerlo ile 4 yıllık sözleşme imzaladım. Bu süreci çok iyi değerlendirmek istiyorum. Hem benim Westerlo’ya hem de Westerlo’nun bana katkısıyla burada iyi oynayıp, iyi süreler alıp Avrupa’da başka takımlara gitmek istiyorum. Hedefimde LaLiga ve Premier Lig var.”
"FENERBAHÇE İLE ŞAMPİYONLUK YAŞAMAK İSTERDİM"
Genç futbolcu, Fenerbahçe’nin Westerlo’ya transferi sonrasında kendisi için hazırladığı veda videosu hakkında şu ifadeleri kullandı:
"Hazırlayanlara çok teşekkür ederim. Orada benim konuşmamı paylaşmışlar. Hala aynı duygularım, hislerim geçerli. Ben gönlümde Fenerbahçe ile bir ömürlük sözleşme imzaladım. Bu şekilde devam ediyor."
Fenerbahçe altyapısından A Takımına çıkan isimlerden olan Muhammed Gümüşkaya, sarı-lacivertli kulüpte geçen günleri hakkında ise "Uzun yıllar altyapıda oynadım, her çocuğun hayali gibi benim de hayalimdi Fenerbahçe A Takımı’nda oynamak, çubuklu formayı giymek ve gol atmak. Bunlar bana nasip olduğu için çok mutluyum. Sadece, buruk olan kısım Fenerbahçe ile şampiyonluk yaşayamadım. Onu yaşamak isterdim." diye konuştu.
Muhammed, "Hedeflerin arasında, ileride tekrar Fenerbahçe forması giymek var mı?” sorusuna, "İnşallah tabii ki var." yanıtını verdi.
Genç futbolcu, Westerlo’da kendisini ispatlamanın A Milli Takıma katılma sürecini de hızlandırabileceğini aktararak, "En önemlisi süre almam gerekiyor. Burada olsam da süre alamazsam yine gidemem milli takıma. Her Türk futbolcusunun hedefi gibi benim de hedefim A Milli Takım forması giymek. Kendimi geliştirdiğim sürece bunu başarabilirim." değerlendirmesinde bulundu.
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