Fenerbahçe, geçtiğimiz günlerde 4 yıllık yeni sözleşme imzaladığı Muhammed Gümüşkaya'yı Giresunspor'a kiraladı. Gümüşkaya, ligin geri kalanında Giresunspor forması giyecek.

21 yaşındaki futbolcu sarı-lacivertli formayla bu sezon 18 maçta görev alırken, 1 kez de gol attı.