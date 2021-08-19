Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off ilk maçında HJK Helsinki'yi 1-0 yendi. Karşılaşmada tek gol 20 yaşındaki Muhammed Gümüşkaya'dan geldi.

Genç oyuncu golün ardından büyük sevinç yaşarken Fenerbahçe armasını öpmek istedi. Ancak sarı-lacivertli ekibin yeni formasında arma olmaması nedeniyle ilginç bir görüntü ortaya çıktı. O anlar sosyal medyada gündem oldu.