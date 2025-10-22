Muhammed bin Selman ABD'ye gidecek

Amerikan medyasına yansıyan ve ziyaret planlaması hakkında bilgi sahibi kaynaklara dayandırılan haberlere göre, Veliaht Prens Muhammed bin Selman, gelecek ay Washington'ı ziyaret edecek.

Suudi Veliaht Prensi'nin Trump'ın ikinci başkanlık dönemindeki ilk ABD ziyaretinde yapılacak görüşmenin 18 Kasım Salı günü gerçekleşmesi bekleniyor.

Gazze'deki ateşkesin yanı sıra İsrail ile Arap ülkeleri arasındaki normalleşme sürecinin de masada olacağı belirtilen Trump-Bin Selman görüşmesinde iki ülke arasında milyarlarca dolarlık çok sayıda anlaşmanın da imzalanması planlanıyor.

Anlaşmalar arasında, ABD'nin kısa süre önce Katar'la yaptığına benzer askeri işbirliği anlaşmasının da yer alabileceği belirtiliyor.

Beyaz Saray'dan henüz ziyarete ilişkin açıklama yapılmadı.

Söz konusu ziyaret, 2018'de Trump'ın ilk döneminde Washington Post köşe yazarı Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülmesinden bu yana Veliaht Prens'in ABD'ye yapacağı ilk ziyaret olacak.