Muhalifler, Kovid-19 engeline takılan Suriye Anayasa Komitesi toplantılarının devamından yana

AA

Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisinde dün başlayan Komite toplantılarında, 45 kişilik yazım kurulunda 3 kişide Kovid-19 tespit edilmesi ile BM, toplantıların durdurulduğunu bildirmişti.

Bahra, yaptığı yazılı açıklamada, Kovid-19 tespit edilen delege sayısının 4'e çıktığı bilgisini paylaşarak, "Bu, Anayasa Komitesi toplantılarının askıya alınmasını ve Cenevre'deki sağlık hizmetleri yetkililerinin talimatlarına göre 2 ile 10 gün arasında değişen bir süre boyunca tüm üyelerin otel odalarında karantinaya alınmasını gerektiriyor." dedi.

Bu sürede muhaliflerin oluşturduğu ve Müzakere Yüksek Komitesi (MYK) olarak bilinen Suriye Müzakere Komitesi üyeleriyle Anayasa Komitesi çalışmalarına sanal ortamda devam edeceklerini belirten Bahra, "Cenevre'deki tıbbi otoritelerin iznine dayanarak çalışmalarımızı bir an önce sürdürmek için olası seçenekleri BM Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen ile de görüşeceğiz. Enfekte olanların hızlıca iyileşmesi için dua ediyoruz." diye konuştu.

Bahra, Suriye halkının kurtuluşu için üstlendikleri "asil" görevin başarılı olması için kararlı olduklarına işaret ederek, Suriyelilerin zaman kaybına ve (rejimin) oyunlarına tahammülünün kalmadığını vurguladı.

Kovid-19 tespit edilen delegelerin tamamının Şam'dan gelen heyette yer aldığı öğrenildi.

- Jeffrey, basın toplantısını iptal etti

Bahra, dün yaptığı açıklamada, muhalefet heyetinin İsviçre'ye gelmeden önce İstanbul'da test yaptırdığını ve sonuçların negatif çıktığını kaydetmişti.

BM, heyetlerin İsviçre'ye gelmeden önce ve gelişlerinde Kovid-19 testi yaptırmasını zorunlu kılmıştı.

Şam'dan gelen heyette 4 delegede Kovid-19 tespit edilmesi, burada yapılan testlerin güvenilirliğine ilişkin tartışmalara yol açtı.

Dün sabah saatlerinde heyetlerle görüşen ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ise 4 kişide Kovid-19 tespit edilmesinin ardından bugün düzenleyeceği basın toplantısını iptal etti.

BM'nin, Komitenin 3. tur görüşmelerinin akıbetine ilişkin bugün açıklama yapması bekleniyor.

- Suriye Anayasa Komitesi toplantıları

Suriye Anayasa Komitesi toplantılarının ilk turu, iki kademeli düzenlenmişti.

150 üyenin katılımıyla 30 Ekim'de başlayan ve 1 Kasım'da sona eren açılış toplantılarının ardından 45 kişilik yazım kurulu, 3-8 Kasım'da BM Cenevre Ofisinde yoğun müzakereler gerçekleştirmişti.

Komitenin, İsviçre'nin Cenevre kentinde 25-29 Kasım'da gerçekleşen 2. tur görüşmeleri, rejimi temsil eden heyetin uzlaşmaz tavrı nedeniyle 45 kişilik yazım kurulu bir araya gelemeden sona ermişti.

- Suriye Anayasa Komitesinin yapısı

Suriye Anayasa Komitesi, büyük ve küçük olmak üzere iki yapıdan oluşuyor.

Büyük yapı, komite üyelerinin tümünü kapsıyor ve rejim, muhalefet heyeti, sivil toplum temsilcileri olmak üzere 3 gruptan oluşuyor.

Küçük yapı ise 3 listeden seçilen 15'er kişiden meydana geliyor ve anayasanın yazımından sorumlu bulunuyor.

45 kişilik yazım kurulunun hazırladığı taslakları, 150 kişilik büyük yapının onaylaması, karar alınması için ise üyelerin en az yüzde 75'inin "evet" oyu vermesi gerekiyor.

Komitenin yapısıyla ilgili en dikkati çeken husus ise iki eş başkana sahip olması.

Muhaliflerin eş başkanlığını eski Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) Başkanı Hadi el Bahra, rejimin eş başkanlığını ise önceki anayasayı hazırlayan komitede de yer alan hukukçu Ahmed Kuzbari yürütüyor.