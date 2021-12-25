Muhalefetten baş döndüren trafik

Muhalefet arasındaki görüşme trafiğini geçtiğimiz hafta HDP başlattı. Eş Genel Başkanlar Mithat Sancar ve Pervin Buldan, görüşmelerine ilk olarak Saadet Partisi ile başladı. Yaklaşık 1 buçuk saatlik görüşmenin ana gündemi ekonomi ve erken seçim oldu. Görüşme sonrası liderler ortak açıklama yaptı.
HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "Muhalefetin ortak önerge ile seçimi talebinde bulunmasının faydalı olacağına inanıyoruz." diyerek erken seçim için ortak önerge verme teklifini açıkladı. Saadet Partisi Lideri Temel Karamollaoğlu ise, parlamentonun aktif olması gerektiğini belirtip seçimlere yaklaşıldığını söyledi. Farklı görüşteki partilerin görüşmesinde fayda olduğunu belirtti.
HDP 28 ARALIK'TA CHP VE DEVA PARTİ'SİNE GİDECEK
Trafik çerçevesinde HDP, 27 Aralık Pazartesi günü Gelecek Partisi'ni ziyaret edip Genel Başkan Ahmet davutoğlu ile görüşecek. Salı günü ise,Eş Genel Başkanlar hem CHP hem de Deva Partisi'ni ziyaret edecek..
GÜLTEKİN UYSAL AKŞENER VE DAVUTOĞLU İLE GÖRÜŞECEK
Muhalefet görüşmelerine geçen hafta Demokrat Parti de başladı. İlk olarak Genel Başkan Gültekin Uysal CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü. Uysal, 28 Aralık'ta Gelecek PArtisi'ni ziyaret edecek..
Bu hafta içinde günü henüz netleşmese de Demokrat Parti Lideri , İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i de izleyecek.
Hafta içinde Zafer Partisi Lideri Ümit Özdağ'ın da Demokrat Parti'yi ziyaret etmesi bekleniyor.
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