Muhalefet partilerinden Mecliste ekonomi toplantısı

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, Demokrat Parti Ekonomik İşler Başkanı Bülent Şahinalp ve Gelecek Partisi Ekonomi Politikaları Başkanı Kerim Rota Meclis'te bir araya geldi.

Basına kapalı gerçekleşen toplantıda, ekonomik gelişmeler ele alındı.

Toplantı, yaklaşık 2,5 saat sürdü.