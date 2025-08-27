Habertürk
        TBMM cuma günü Gazze için toplanacak

        TBMM cuma günü Gazze için toplanacak

        CHP ve DEM Parti'nin aralarında olduğu muhalefet partileri Gazze'yi konuşmak üzere cuma günü Meclis'i olağanüstü toplantıya çağırdı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis'i, İsrail'in Gazze saldırısı, Filistin halkına yaptığı soykırım ve zulüm ile kıtlık politikaları ve bölgede var olan güncel duruma ilişkin 29 Ağustos Cuma günü saat 14.00'te olağanüstü toplantıya çağırdı

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 27.08.2025 - 17:41 Güncelleme: 27.08.2025 - 18:34
        CHP ve DEM Parti'nin aralarında olduğu muhalefet partileri Gazze'yi konuşmak üzere cuma günü Meclis'i olağanüstü toplantıya çağırdı.

        TBMM BAŞKANI KURTULMUŞ, MECLİS'İ OLAĞANÜSTÜ TOPLANTIYA ÇAĞIRDI

        TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis'i, İsrail'in Gazze saldırısı, Filistin halkına yaptığı soykırım ve zulüm ile kıtlık politikaları ve bölgede var olan güncel duruma ilişkin 29 Ağustos Cuma günü saat 14.00'te olağanüstü toplantıya çağırdı.

        TBMM Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kurtulmuş'un, Meclis'i, İsrail'in Gazze saldırısı, Filistin halkına yaptığı soykırım ve zulüm ile kıtlık politikaları ve bölgede var olan güncel duruma ilişkin TBMM'nin bilgilendirilmesi için yürütmenin TBMM İçtüzüğünün 59'uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamındaki talebinin karşılanması amacıyla Anayasa'nın 93'üncü ve TBMM İçtüzüğünün 7'nci maddeleri gereğince 29 Ağustos 2025 Cuma günü saat 14.00'te olağanüstü toplantıya çağırdığı bildirildi.

        Olağanüstü toplantıda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın TBMM Genel Kurulu'nu bilgilendireceği de kaydedildi.

